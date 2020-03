Herrmann gewinnt Biathlon-Sprint vor Preuß

Biathletin Denise Herrmann hat beim vorzeitigen Saisonfinale in Kontiolahti den Weltcup-Sprint gewonnen und damit ihren dritten Saisonsieg gefeiert.

Die 31-Jährige setzte sich am Freitag mit einem Vorsprung von 20,1 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Franziska Preuß (26) durch, die wie Herrmann einen Fehler schoss. Damit bescherte das Duo dem deutschen Team den ersten Doppelsieg seit mehr als einem Jahr und verschaffte sich eine tolle Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag. Zudem sicherte sich Herrmann die Kleine Kristallkugel für die Sprintwertung. Dritte wurde die Norwegerin Tiril Eckhoff, die nach zwei Strafrunden 32,3 Sekunden hinter Herrmann ins Ziel kam.

Die Rennen in Finnland finden wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt. Deswegen war bereits das ursprünglich für kommende Woche geplante Saisonfinale in Oslo ersatzlos gestrichen worden. Ob die Jagdrennen und am Sonntag die beiden Mixed-Staffeln noch ausgetragen werden, scheint offen. (dpa)