Kombinierer Geiger gewinnt erneut in Klingenthal

Klingenthal (dpa) – Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat auch den zweiten Wettbewerb beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal gewonnen.

Am Sonntag setzte sich der 23 Jahre alte Allgäuer nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf vor dem Japaner Akito Watabe und Lukas Greiderer aus Österreich durch. Es war bereits sein vierter Saisonsieg. Nach dem Skispringen hatte Geiger am Sonntagmorgen noch Rang fünf belegt. Fabian Rießle (5.), Johannes Rydzek (6.), Eric Frenzel (7.) und Manuel Faißt (9.) komplettierten im Vogtland ein sehr starkes Teamresultat für die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Schon am Samstag waren die deutschen Kombinierer stark aufgetreten und hatten sogar den ersten Dreifacherfolg seit den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang feiern dürfen. Geiger siegte vor Rießle und Frenzel. Nach Absagen in Lillehammer und Peking sind nun keine weiteren Wettkämpfe vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) geplant. (dpa)