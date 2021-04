Liga-Gipfel als Titel-Finale – «Endspurt» und «kühler Kopf»

«In so einem Spiel ist natürlich auch immer das Quäntchen Glück wichtig», sagt Hansi Flick. Foto: Matthias Balk/dpa POOL/dpa/dpa

Auf dieses Meisterschaftsduell wartet die Fußball-Bundesliga seit Wochen. Leipzig kann mit einem Sieg die Spannung im Titelrennen erhöhen, Bayern mit einem eigenen Erfolg fast alles klar machen.

Der große Showdown im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft steht an. Egal, wie das Spitzenspiel der Bundesliga (18.30 Uhr/Sky) endet – der FC Bayern bleibt Tabellenführer.

Bei einem Sieg dürfte die nächste Meisterschaft für das Ensemble um den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski nur noch Formsache sein, Leipzig könnte mit einem eigenen Erfolg die Spannung ins Titelrennen zurückbringen. „Wir haben Spieler, die sich in solchen Spielen schon häufig gezeigt haben. In so einem Spiel ist natürlich auch immer das Quäntchen Glück wichtig“, sagte Trainer Hansi Flick. „Wir haben jetzt den Endspurt.“

Leipzig wittert weiter die Chance auf den ersten Titel der jungen Club-Geschichte. „Jetzt geht es darum, einen kühlen Kopf zu bewahren. Heißt: nicht zu verkopft zu agieren“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Meine Jungs sind topmotiviert und heiß auf das Duell. Ich bin guter Dinge, dass wir morgen ein gutes Spiel abliefern werden.“ Ein richtiges Finale spielten die zwei Kontrahenten auch schon: 2019 wurden die Münchner durch ein 3:0 DFB-Pokalsieger.

WELTFUSSBALLER: Der Ausfall von Lewandowski wirft die große Frage auf: Wer wird für den FC Bayern ohne den Superstürmer die Tore schießen? „Wir müssen schauen, wie wir es lösen und haben Spieler, die diese Position spielen können. Es ist eine Herausforderung für uns alle, der wir uns stellen“, sagte Flick. Eric Maxim Choupo-Moting, Serge Gnabry oder Thomas Müller sind Alternativen. Vize-Kapitän Müller sieht vor allem das Kollektiv gefordert. „Wir müssen in die Bresche springen und als Mannschaft so viele Tore machen wie Lewy“, sagte der 31-Jährige. Für Nagelsmann ändert der Lewandowski-Ausfall nichts am Matchplan. „Nach wie vor werden die Bayern mit einer Weltklasse-Mannschaft nach Leipzig reisen“, sagte er.

TRAINERDUELL: Im Zuge der Spekulationen um Flick als möglichen Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw fiel auch immer wieder der Name von Nagelsmann. Er wäre im Falle eines Flick-Abgangs Topkandidat auf die Nachfolge in München. Nagelsmanns Chef Oliver Mintzlaff bat die Konkurrenz unter der Woche schon mal um Zurückhaltung. Das Thema dürfte beide Clubs noch einige Zeit begleiten, am Samstag stehen beide Coaches besonders im Fokus.

X-FAKTOR OLMO: Dani Olmo hat sich in dieser Spielzeit endgültig als Stammspieler etabliert. Der spanische Nationalspieler kehrte mit zwei Tore von der Länderspielreise zurück nach Leipzig und will nun gegen die Bayern der entscheidende Mann werden. „Es ist gut, dass er mit frischer Psyche zurückkommt“, sagte Nagelsmann. „Er hat neben einer guten Technik auch einen sehr guten Torabschluss. Er muss nur noch häufiger in den Strafraum kommen.“

ABWEHRMACHT: 13 Spiele zu Null und nur 21 Gegentore – in Leipzig müssen die Bayern die beste Abwehr knacken. Dayot Upamecano spielt letztmals gegen seinen künftigen Arbeitgeber. „Er ist einer der schnellsten Verteidiger Europas. Seine Ballführung ist sauberer geworden, er hat ein gutes Aufbauspiel“, sagte Torwart Peter Gulacsi bei Sport1. Der Rekordmeister selbst hat in der Defensive immer wieder zu kämpfen, muss bei RB zudem die gesperrten Jérôme Boateng und Alphonso Davies ersetzen. Immerhin ist Nationalspieler Niklas Süle nicht mehr angeschlagen.

BILANZ: In der Bundesliga standen sich Leipzig und Bayern bisher neunmal gegenüber. In der Bilanz führen die Bayern, doch in den vergangenen vier Duellen gab es keinen Sieger. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!