Mihambo siegt wieder – Zwei Europarekorde in London

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in London eindrucksvoll fortgesetzt.

Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz gewann die Konkurrenz mit 7,02 Metern – es war ihr fünfter Erfolg im fünften Stadion-Wettkampf der WM-Saison. Zuvor hatte Mihambo schon zweimal die sieben Meter übertroffen: 7,07 Meter am 6. Juni in Rom und 7,05 Meter am 14. Juni in Dessau. Sie sorgte für den einzigen deutschen Sieg bei der der zweitägigen Veranstaltung.

Mit ihren Europarekorden setzten Karsten Warholm über 400 Meter Hürden und Sifan Hassan über 5000 Meter die Glanzlichter im Olympiastadion von 2012. Der Norweger Warholm gewann das Rennen in 47,12 Sekunden und blieb damit 21 Hundertstelsekunden unter der Bestmarke, die er am 13. Juni bei den Bislett Games in Oslo aufgestellt hatte. Die in Äthiopien geborene Niederländerin Hassan wurde in 14:22,12 Minuten Dritte – damit war die 26-Jährige 22 Hundertstel schneller als vor einem Jahr in Rabat/Marokko. (dpa)