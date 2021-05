Nadal zu stark: Viertelfinal-Aus für Zverev in Rom

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Rom den Einzug ins Halbfinale verpasst.Deutschlands Topspieler verlor bei dem Masters-1000-Event im Viertelfinale gegen den Spanier Rafael Nadal trotz guter Leistung mit 3:6, 4:6 und verpasste damit eine…

Deutschlands Topspieler verlor bei dem Masters-1000-Event im Viertelfinale gegen den Spanier Rafael Nadal trotz guter Leistung mit 3:6, 4:6 und verpasste damit eine erneue Überraschung gegen den Sandplatz-König. In der vergangenen Woche hatte Zverev gegen Nadal in Madrid auf dem Weg zum Titel gewonnen und damit seinen dritten Sieg in Serie gegen den 34 Jahre alten Mallorquiner gefeiert.

In Rom lag Zverev schnell mit 0:4 zurück, steigerte sich dann aber und bot Nadal erneut ein Duell auf Augenhöhe. Allerdings konnte Zverev seine Breakchancen dieses Mal nicht nutzen. Vor allem im zweiten Satz hatte der Hamburger mehrmals die Möglichkeit, in die Begegnung zurückzufinden. Genau in diesen Momenten spielte Nadal aber sein bestes Tennis und gewann am Ende verdient. Nach zwei Stunden verwandelte Nadal seinen ersten Matchball. (dpa)

