Peiffer Zweiter im Biathlon-Sprint von Kontiolahti

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat sich beim Weltcup im finnischen Kontiolahti als Zweiter im Sprint erstmals in diesem Winter einen Podestplatz erkämpft.

Der 33-Jährige musste sich mit 13,9 Sekunden Rückstand einzig dem ebenfalls fehlerfreien Norweger Tarjei Bö geschlagen geben. Dritter über die zehn Kilometer wurde Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der einen Fehler schoss. Für die deutschen Männer war es nach Rang drei für Erik Lesser im Einzel am vergangenen Samstag schon die zweite Podiumsplatzierung im dritten Saisonrennen.

Peiffer, der bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang überraschend Sprint-Gold geholt hatte, steigerte sich nach den Plätzen 17 (Einzel) und sieben (Sprint) am Auftakt-Wochenende erneut. Sicher brachte der älteste Athlet in der deutschen Mannschaft alle zehn Schüsse ins Ziel und zeigte auf den WM-Strecken von 2015 im Osten Finnlands eine überzeugende Vorstellung. (dpa)