Sport Radprofi Dumoulin fällt für Tour de France aus

Radprofi Tom Dumoulin muss auf die Tour de France verzichten. Der Vorjahreszweite wird für die Frankreich-Rundfahrt, die am 6. Juli in Brüssel startet, nicht rechtzeitig fit, wie sein deutsches Team Sunweb mitteilte.„Nach dem, was beim Giro…