RB Leipzig startet ohne echten Stürmer gegen Manchester

Julian Nagelsmann startet mit RB Leipzig ohne gelernten Stürmer ins entscheidende Gruppenspiel der Champions League gegen Manchester United.

In der Spitze spielt am heutigen Dienstagabend Dani Olmo vor Christopher Nkunku und Emil Forsberg. Nach der 0:5-Pleite im Old Trafford setzt Nagelsmann im Rückspiel wohl auf eine Viererkette. Für den gelbgesperrten Abwehrchef Dayot Upamecano rückt Will Orban an die Seite von Ibrahima Konaté in der Innenverteidigung, außen verteidigen Nordi Mukiele und Angeliño.

Der englische Rekordmeister verzichtete in der Startelf auf den zuletzt starken Paul Pogba. Dafür beordert Trainer Ole Gunnar Solskjaer Alex Telles von der Abwehr ins offensive Mittelfeld. Zudem setzt er setzt auf die Einzelspitze Marcus Rashford, der im Hinspiel drei Treffer in den letzten 16 Minuten erzielt hatte. Den Red Devils reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen ins Achtelfinale. RB muss gewinnen, um sicher die K.o.-Runde zu erreichen. (dpa)