Russe stellt am Baikalsee einen Rekord im Tieftauchen auf

Ein Russe hat nach eigen Angaben einen Rekord im Tieftauchen ohne Sauerstoffgerät aufgestellt.

Der 34-jährige Alexej Moltschanow tauchte am Dienstag im Baikalsee im Beisein einiger Journalisten und Augenzeugen unter dem Eis 80 Meter tief. In blauer Taucherkleidung kletterte Moltschanow durch eine große Öffnung in dem Eis und tauchte einige Minuten später lächelnd wieder auf. Der Rekord bedarf noch der Bestätigung durch das Guinness-Buch.

Das Apnoe-Tauchen ohne Sauerstoffflasche sei für ihn „nicht nur eine Arbeit oder ein Zeitvertreib“, sondern bestimme sein ganzes Leben, sagte Moltschanow. Er sei begeistert, dass er bei seinem Rekordversuch die Möglichkeit habe, seinen „unglaublichen Sport mit dem größtmöglichen Publikum teilen zu können“. Er wolle seinen neuen Rekord dem Baikalsee widmen, der ein „einzigartiges natürliches Phänomen“ sei und für die kommenden Generationen erhalten werden müsse.

Moltschanow verzeichnete bereits zahlreiche Rekorde und errang 14 Weltmeister-Titel. Seine Mutter, Natalja Moltschanowa, war ebenfalls Rekordhalterin in mehreren Disziplinen. Sie verschwand bei einem Tauchgang in Spanien im Jahr 2015 spurlos.

Der Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobsow, begrüßte die Leistung Moltschanows, der damit auf die Umweltprobleme und die Sorge um die Reinheit der Gewässer aufmerksam gemacht habe. Der Baikalsee ist der größte Süßwassersee der Welt.

Es gibt dort seit Jahrzehnten Umweltprobleme, insbesondere eine starke Ausbreitung von Algen sowie Waldbrände in der direkten Umgebung. Russische Umweltschützer kritisierten die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin, für den Bau von Bahnlinien das Fällen weiterer Bäume zu gestatten. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!