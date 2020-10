Spiel findet statt: Kein weiterer Corona-Fall bei Werder

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim kann am Sonntagabend wie geplant stattfinden.Nachdem zwei Werder-Profis am Vortrag in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden waren, ergaben neues Tests bei Spielern und Trainern…

Nachdem zwei Werder-Profis am Vortrag in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden waren, ergaben neues Tests bei Spielern und Trainern des Bremer Fußball-Bundesligisten nun keinen weiteren positiven Corona-Befund.

„Die Spieler sind gerade auf dem Trainingsgelände. Das Spiel ist nicht gefährdet“, sagte Sportchef Frank Baumann bei einer Online-Pressekonferenz. „Trotzdem haben wir alle mitbekommen, dass die Einschläge in den letzten Tagen immer näher gekommen sind.“ Ein Werder-Spieler war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mannschaftskollege, der mit ihm das Hotelzimmer teilt, wurde trotz eines negativen Testergebnisses als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft und musste sich ebenfalls in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben. (dpa)