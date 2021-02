Super-G der Damen bei WM wegen Nebels abgesagt

Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo ist auch der Super-G der Damen abgesagt worden. Wegen zu dichten Nebels auf der Strecke konnte der Wettkampf am Dienstag nicht stattfinden.Die Veranstalter versuchen, das Rennen am…

Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo ist auch der Super-G der Damen abgesagt worden. Wegen zu dichten Nebels auf der Strecke konnte der Wettkampf am Dienstag nicht stattfinden.

Die Veranstalter versuchen, das Rennen am Mittwoch nachzuholen. Weil anfangs nur der obere Teil der Strecke in den Dolomiten im Nebel lag, wurde der Start nach unten verlegt und um eine Stunde auf 14.00 Uhr verschoben. Als dort das Starthaus dann aufgebaut war, hatte der Nebel auch diesen Bereich erreicht.

Die Titelkämpfe in Cortina werden damit weiter vom Wetter arg beeinträchtigt. Am Montag war die Kombination der Damen wegen zu viel Neuschnee abgesagt und um eine Woche verschoben worden. Den auch für Dienstag geplanten Super-G der Herren legten die Verantwortlichen auf Donnerstag. Am Mittwoch soll nun die Kombination der Herren den WM-Auftakt bilden – allerdings sind wieder Schneefälle vorhergesagt. (dpa)