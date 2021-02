Terzic verbannt BVB-Kapitän Reus auf die Bank

Trainer Edin Terzic hat aus der sportlichen Talfahrt von Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen Konsequenzen gezogen und Kapitän Marco Reus für das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf die Bank verbannt.„Das bedeutet nicht…

Trainer Edin Terzic hat aus der sportlichen Talfahrt von Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen Konsequenzen gezogen und Kapitän Marco Reus für das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf die Bank verbannt.

„Das bedeutet nicht, dass er nicht spielt“, sagte Terzic kurz vor dem Spiel bei Sky. „Er kann das Spiel gerne beenden und das Spiel gerne entscheiden.“

Der Nationalspieler, der die Versetzung auf die Bank klaglos akzeptiert habe, werde „auch in diesem Spiel eine wichtige Rolle tragen können“, sagte der Trainer. „Er ist unser Kapitän und er ist wichtig für die Mannschaft.“ Statt Reus rückt der erst 17 Jahre alte Jude Bellingham in die Startelf. Anders als zunächst spekuliert, muss Talent Yousouffa Moukoko (16) weiter auf sein Startelf-Debüt warten. Noch nicht im Kader steht Angreifer Thorgan Hazard, der nach fast zweimonatiger Verletzungspause in dieser Woche ins Training zurückgekehrt war.

Für den ehemaligen BVB-Profi Kevin Großkreutz hätte Reus durchaus in die Startelf gehört. „Mich überrascht das schon. Ich hätte gedacht, er spielt“, sagte der 32-Jährige bei Sky. „Aber der Trainer ist näher dran und hat bestimmt auch schon mit Marco gesprochen. Vielleicht will er ihn auch schützen, weil im Moment viel auf ihn einprasselt.“

Die Gäste müssen auf Torjäger Andrej Kramaric (Sprunggelenksverletzung) verzichten, der bei seinem Gastspiel in Dortmund am Ende der vorigen Saison vier Tore erzielt hatte. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!