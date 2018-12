Geschäfte-Öffnungszeiten zu Weihnachten (24.12, 25.12, 26.12 und 27.12.18): Wann haben die Geschäfte, Supermärkte, Banken und Postämter geöffnet?

Nachfolgend finden Sie die Öffnungszeiten der großen Supermärkte und Discount-Märkte, Einkaufszentren, Einrichtungs- und Möbelhäuser sowie die Elektromärkte in verschiedenen Bundesländern und großen Städten in Deutschland.

Grundsätzlich haben die Geschäften in allen 16 Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) am Heiligabend dem 24.12.2016 bis 14 Uhr offen.

Der 25. und 26.12 sind offizielle Feiertage, daher bleiben grundsätzlich allen Geschäften geschlossen. Einzelausnahmen sind nicht auszuschließen.

Am Donnerstag, dem 27.12.2018 haben alle Geschäfte ganz normal geöffnet.

Einkaufen in den Supermärkten

Am 24.12.2018 haben die großen Supermärkte und Discount-Märkte für Sie bis um 14 Uhr geöffnet. Am 25. und 26.12. sind die Supermärkte grundsätzlich zu. Geschäfte in Ihren Städten, die an Sonntagen oder an anderen Feiertagen geöffnet haben, haben auch an diesen beiden Feiertagen offen. Diese Einzelausnahmen finden Sie auf der Webseite der jeweiligen Supermarkt-Kette.

ALDI hat am 24. Dezember von 8-14 Uhr geöffnet und von 25.12-26.12. geschlossen (Hier geht’s zu den Filialen: https://www.aldi-sued.de/filialen/ und http://www.aldi-nord.de/aldi_filialen_und_oeffnungszeiten_25.html)

Am Heiligabend sperrt LIDL für Sie um 7 oder 8 Uhr bis 14 Uhr (je nach Filiale) auf. Am 25.12-26.12 ist bei Lidl geschlossen. (Hier der Link zu den Lild-Filialen: http://www.lidl.de/de/filialsuche/s940)

Netto öffnet am 24.12. von 7 oder 8 bis 14 Uhr seine Türen. 25.12-26.12. bleibt geschlossen. (Hier der Link zu den Filialen: http://www.netto.de/Pages/StoreLocator.aspx)

Das Kaufland öffnet am 24. Dezember von 7-14 Uhr und bleibt 25.12-26.12 geschlossen. (Hier der Link zum Kaufland:

http://www.kaufland.de/Home/index.jsp)

Bei Real, können Sie an Heilig Abend von 7 oder 8-14 Uhr (je nach Filiale) einkaufen. Am 25.12-26.12. ist zu. (Das ist der Real-Link: http://www.real.de/markt-aendern.html)

REWE sperrt am 24.12.von 7 oder 8-14 Uhr (je nach Filiale) auf, 25.12-26.12. bleibt geschlossen. (Hier finden Sie den REWE-Link: https://www.rewe.de/marktseite/)

Die Öffnungszeiten von EDEKA sind am 24.12 von 8-14 Uhr. Am 25.12-26.12 ist geschlossen. (Der Link zu EDEKA: http://www.edeka.de/marksuche_1.jsp)

Einkaufszentren sind am Heiligabend 2018 bis zur 14 Uhr offen

Hier finden Sie die Öffnungszeiten der wichtigsten Einkaufszentren in den Städten aus den 16 Bundesländern: Stuttgart in Baden-Württemberg, München in Bayern, Berlin, Bremen, Potsdam in Brandenburg, Hamburg, Frankfurt in Hessen, Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, Hannover in Niedersachsen, Köln, Düsseldorf, Bonn, Bielefeld, Aachen und Dortmund in Nordrhein-Westfalen, Mainz in Rheinland-Pfalz, Saarbrücke in Saarland, Dresden in Sachsen, Magdeburg in Sachsen-Anhalt, Kiel in Schleswig-Holstein, Erfurt in Thüringen.

Stuttgart in Baden-Württemberg

Diese Einkaufszentren in Stuttgart: Milaneo, Königsbau Passagen, das Gerber und Weltladen Degerloch sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Die Schwaben Galerie hat am Heiligabend von 10:00-14 Uhr für Sie geöffnet.

Auch die Outletcity Metzingen macht am Heiligabend von 10-14 Uhr für Sie auf.

München in Bayern

Diese Einkaufszentren in München: Olympia Einkaufszentrum, Einkaufscenter München-Neuperlach, Stachus Passagen, Fünf Höfe, Pasing Arcaden und Mira Einkaufszentrum sind am 24.12.18 von 9:30-14 Uhr geöffnet. Hofstatt und Riem Arcarden hat am Heiligabend von 10:00-14 Uhr für Sie geöffnet.

Berlin

Diese Einkaufszentren: Alexa Berlin, Schönhauser Allee Arcaden, Potsdamer Platz Arkaden, Gesundbrunnen-Center, EASTGATE Berlin, Neukölln Arcaden, Spandau Arcaden, Galeries Lafayette Berlin, Ring-Center Frankfurter Allee, Park Center Berlin-Treptow, Wilmersdorfer Arcaden, Schloss-Straße-Center, Boulevard Berlin, Gropius Passage, Hallen am Borsigturm, mall of Berlin und das Schloss Steglitz haben am 24.12.2018 von 10-14 Uhr geöffnet.

Auch das Allee-Center hat Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet. Das Linden-Center in Berlin macht am 24. Dezember von 9:30-14 Uhr auf, die Märkische Zeile von 9:30-14 Uhr und das Marktplatz Center von 9-14 Uhr.

Bremen

Diese Einkaufszentren in Bremen: Waterfront, Lloyd Passage, Roland Center und Haven Höövt sind am 24.12. von 10:00-14 Uhr geöffnet. Weserpark ist am Heiligabend von 08:00-13 Uhr für Sie offen und Walle-Center von 9 bis 13 Uhr.

Potsdam in Brandenburg

Diese Einkaufszentren in Potsdam: Stern Center, Markt-Center und Waldstadt-Center sind am 24.12. von 10:00-14 Uhr geöffnet. Bahnhofspassagen ist am Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie offen.

Hamburg

Diese Einkaufszentren in Hamburg Hanse-Viertel, Europa Passage, Lavantehaus Hamburg, Gänsemarkt Passage, Hamburger Hof, Mellin-Passage, Hamburger Meile, Tibarg Center, Quarre, Einkaufszentrum Farmsen, Elbe Einkaufszentrum, Mercado Ottensen und Harburg Arcaden sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet.

Auch das Alstertal Einkaufszentrum, Billstedt Center, Rahlstedt Center und Phoenix Center Harburg haben Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet. Die Rathauspassage macht am 24. Dezember von 10:30-14 Uhr auf.

Frankfurt in Hessen

Diese Einkaufszentren in Frankfurt: Skyline Plaza, Nordwest Zentrum, Zeilgalerie und Loop5 Shopping Centre sind am 24.12.18 von 10-14 Uhr geöffnet. Das Hessen-Center hat am Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet und My Zeil, Ring Center sowie Main-Tanus Zentrum von 9 bis 14 Uhr. Das Frankfurt Airport Einkaufszentrum macht bereits um 7 Uhr auf und schließt um 14 Uhr.

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Diese Einkaufszentren in Rostock: KTC-Rostock und Doberaner Hof sind am 24.12.18 von 9:30-14 Uhr geöffnet. Das Ostsee Park hat am Heiligabend von 10:00-13 Uhr für Sie geöffnet und das Citti Park Einkaufszentrum und Hanse Center von 9 bis 14 Uhr.

Hannover in Niedersachsen

Diese Einkaufszentren in Hannover: A2 Center, Ernst August Galerie und Marken Outlet Hannover sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Galeria Kaufhof und Einkaufspark Klein-Buchholz haben am Heiligabend von 9:00-14 Uhr für Sie geöffnet und das Leine Center und City Center Langenhagen machen von 9:30 bis 14 Uhr offen.

Köln, Düsseldorf, Bonn, Bielefeld, Aachen und Dortmund in Nordrhein-Westfalen

Diese Einkaufszentren in Köln: Rhein-Center, Opern Passagen, Neumarkt Passage, DuMont Carre sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet.

Auch das Köln Arkaden hat Heiligabend von 9-14 Uhr für Sie geöffnet. Das City Center Köln-Chorweiler macht am 24. Dezember von 9:30-14 Uhr auf, Globus macht sogar schon um 7 Uhr für auf und um 14 Uhr zu.

Diese Einkaufszentren in Düsseldorf: Bilk Arkaden, Kö Galerie, Schadow Arcaden, Stilwerk, Kö-Bogen, Sevens sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet.

In Bonn sind die Einkaufszentren Fraunhofer Galeria, Heiderhof Center am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Tannenbusch Center macht für Sie von 8 bis 14 Uhr auf.

Einkaufszentren wie City Passage Bielefeld, Aachen Arkaden, Thier Galerie in Dortmund, sind am 24.12.18 von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Hirsch Center in Aachen macht bereits um 8 Uhr für Sie auf und schließt um 14 Uhr. Indupark Center in Dortmund hat die Öffnungszeit von 9 bis 14 Uhr.

Mainz in Rheinland-Pfalz

Diese Einkaufszentren in Mainz: Gutenberg Center Mainz sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Die Römer Passage hat am Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet.

Saarbrücke in Saarland

Diese Einkaufszentren in Saarbrücke: Saarbasar Center sind am 24.12. von 08-14 Uhr geöffnet. Die Europa-Galerie hat am Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet.

Dresden in Sachsen

Diese Einkaufszentren in Dresden: Elbe Park Dresden, Altmarkt Galerie, Kaufpark Dresden, QF Passage und Kugelhaus am Wiener Platz sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Das Centrum Galerie hat am Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet.

Magdeburg in Sachsen-Anhalt

Diese Einkaufszentren in Magdeburg: City Carre ist am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Sachsen Forum und Flora Park haben am Heiligabend von 9:00-14 Uhr für Sie geöffnet und Allee Center von 9:30 bis 14 Uhr. Der Börde Park Magdeburg macht bereits um 8 Uhr auf und schließt um 14 Uhr.

Kiel in Schleswig-Holstein

Diese Einkaufszentren in Kiel: Sophien Hof, Querpassage und Leim Einkaufszentrum sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Der Ostsee Park in Schwentinental hat am Heiligabend von 9:00-14 Uhr für Sie geöffnet. Der Citti Park Kiel macht bereits um 7 Uhr auf und schließt um 14 Uhr.

Erfurt in Thüringen

Diese Einkaufszentren in Erfurt: Thüringen Park Erfurt ist am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Das Thüringer Einkaufscenter, Anger 1 Erfurt und Globus haben am Heiligabend von 8-14 Uhr für Sie geöffnet.

Alle Einkaufszentren haben am 25. und 26. Dezember 2016 geschlossen.

Öffnungszeiten von Möbel- und Einrichtungshäuser

Der IKEA öffnet am 24.12 von 10-13 Uhr, das Restaurant sperrt schon um 9:30 auf. Hier finden Sie IKEA-Filiale in Ihrer Nähe: http://www.ikea.com/ms/de_DE/campaigns/IKEA_Standorte.html

Der Saturn (Filiale zu finden http://www.saturn.de/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?langId=-3), Media-Markt (Hier zum Filialfinder), Conrad (Hier die Filiale: http://www.conrad.de/ce/de/content/chainstores_page/Elektronik-und-Technik-hautnah-erleben), Apple Store, Cyberport, und MEDIMAX haben am 24.12.2018 von 10-14 Uhr geöffnet.

Möbelhäuser sowie Elektromärkte haben am 25. und 26.12.2018 zu.

Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank bleiben am 24.12, 25.12 und 26.12. geschlossen.

Post bleibt am 24.12. nur bis 14 Uhr geöffnet und am 25.12 und 26.12. geschlossen.