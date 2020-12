Einkaufen zu Weihnachten und zum Jahresende 2020: Was ist geöffnet?

Von den kommenden elf Tagen bis zum 4. Januar 2021 kann man nur an sechs Tagen regulär einkaufen gehen.

Trotz den Lockdown-Regeln gibt es Sonderöffnungszeiten für Geschäfte. Geschäfte in Städten, die an Sonntagen oder an anderen Feiertagen geöffnet haben, können durchgehend öffnen. Dies beinhaltet große Bahnhöfe, Flugplätze und Tankstellen unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Leipzig oder Dresden.

Ansonsten gilt:

Am 24. Dezember – Heiligabend – können die Läden bis 14 Uhr öffnen.

Zum 25. und 26. Dezember (Freitag und Samstag) ist prinzipiell geschlossen, da es offizielle Feiertage sind.

Der 27. Dezember ist ein Sonntag, die Geschäfte sind geschlossen.

Zwischen dem 28. und 30. Dezember (Montag bis Mittwoch) sind die Geschäfte abhängig von den lokalen Lockdown-Maßnahmen geöffnet.

Zu Silvester – ein Donnerstag – sind in Hessen, Bremen und Thüringen Ladenöffnungszeiten bis 14 Uhr vorgesehen, in allen anderen Bundesländern die normalen Öffnungszeiten.

Neujahr fällt auf einen Freitag; doch da es ein offizieller Feiertag ist, ist geschlossen.

Am Samstag (2.1.) kann wie üblich geöffnet werden.

Am Sonntag (3.1.) ist wiederum alles geschlossen.

Überblick über die Supermärkte

Welcher Supermarkt in Ihrer näheren Umgebung geöffnet hat, kann am besten bei den Märkten selbst erfragt werden.

ALDI: https://www.aldi-sued.de/filialen/ und http://www.aldi-nord.de/aldi_filialen_und_oeffnungszeiten_25.html

LIDL: http://www.lidl.de/de/filialsuche/s940

Netto: http://www.netto.de/Pages/StoreLocator.aspx

Kaufland: http://www.kaufland.de

Real: https://www.real-markt.de/

REWE: https://www.rewe.de/marktseite/

EDEKA: http://www.edeka.de/marksuche_1.jsp

Grenznahe Märkte

Die deutsche Bundesregierung hat touristische Reisen ins Ausland bis vorerst 10. Januar 2021 untersagt.

In Polen gibt es ab dem 28. Dezember einen Lockdown, was beispielsweise einen Besuch auf dem großen Polenmarkt in Hohenwutzen unterbindet. Vom 31. Dezember ab 19 Uhr bis zum 1. Januar 6 Uhr dürften die Bürger ihre Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen. Für die Zeit vom 28. Dezember bis zum 17. Januar müssen Geschäfte in Einkaufszentren schließen – mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien.

In Tschechien gilt aktuell ein leichterer Lockdown als in Deutschland, Restaurants und Kulturinstitutionen sind geschlossen, zudem besteht eine Ausgangssperre zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Geschäfte können aber weiter offenbleiben. Die oft vietnamesischen Händler der Märkte an der Grenze öffnen meist auch zu Weihnachten. Hier ein Überblick. Gesetzlich wäre die Ladenöffnung am 24.12. bis Mitternacht erlaubt.

Touristisches Reisen ist in Österreich frühestens ab 18. Januar wieder möglich. Bis dahin bleiben unter anderem Beherbergungsbetriebe und Gastronomie geschlossen.

Niederlande ging ebenfalls in einen harten Lockdown bis zum 19. Januar. Das Center Maasblvd Venlo zeigt auf seiner Webseite allerdings keine Einschränkungen der täglichen Öffnungszeiten. Das McArthurGlen Designer Outlet Roermond hat hingegen seit dem 14. Dezember geschlossen.

Auch Belgien hat zu. Das belgische Maasmechelen Village öffnet laut seiner Webseite an Heiligabend (10-16 Uhr) und am 2. Weihnachtsfeiertag (10-20 Uhr), obwohl Geschäfte ihre Tätigkeiten einschränken sollen. Von Reisen wird abgeraten.

Die aktuellen Lockdown-Einschränkungen in den Regionen können sich kurzfristig ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.