Umwelt Erfolge im Kampf gegen Waldbrände in Sibirien

Innerhalb von 24 Stunden seien 25 Brände auf einer Fläche von fast 6900 Hektar beseitigt worden, teilten die russischen Forstbehörden am Freitag mit. Das russische Militär beteiligt sich nun an den Löscharbeiten in der Taiga.