Hitzewelle knackt Temperaturrekord auch in Großbritannien

Die jüngste Hitzewelle hat auch in Großbritannien für einen neuen Temperaturrekord gesorgt. Wie die britische Wetterbehörde am Montag mitteilte, stieg das Thermometer im botanischen Garten von Cambridge am vergangenen Donnerstag auf 38,7 Grad Celsius. Der Wert löste den bisherigen Temperaturrekord von 38,5 Grad ab, der vor 16 Jahren im südostenglischen Faversham gemessen worden war.

Mark McCarthy von der Wetterbehörde verwies darauf, dass in Großbritannien seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die Temperaturen steigen. Der Klimawandel habe dabei sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Heftigkeit von Hitzewellen in Europa erhöht.

Am vergangenen Donnerstag war auch in Deutschland der bisherige Temperaturrekord gefallen. Im niedersächsischen Lingen stieg die Temperatur auf 42,6 Grad. Neue Höchstwerte wurden zudem in Belgien und den Niederlanden gemessen. (afp)