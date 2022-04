Bäder-Betriebe drehen die Heizung runter

In Berlin startet an diesem Wochenende die Freibadsaison. Um Energie zu sparen, wird die Wassertemperatur gesenkt. Auch in anderen Städten geht man diesen Weg.

Die Berliner Freibäder öffnen wegen der aktuellen Lage in der Ukraine mit kühleren Wassertemperaturen. Um den Energieverbrauch zu senken, werde das Wasser in den Becken der Bäder etwas weniger geheizt, teilten die Berliner Bäderbetriebe am Montag mit. Ziel sei es, die Temperatur „angenehm“ zu halten, zugleich aber den Gasverbrauch deutlich zu reduzieren.

Im Durchschnitt soll die Temperatur der Freibäder um zwei Grad Celsius sinken. Das betreffe alle Bäder außer jenen, die mit Solarenergie beheizt werden, hieß es weiter. In der Hauptstadt öffnet eine Reihe von Frei- und Strandbädern am kommenden Wochenende.

Auch anderswo senken Bäder die Wassertemperatur leicht, etwa in Fulda, Dresden oder Regensburg. Die Dresdner Bäder schätzten vor kurzem, dass dort ein Grad weniger in Luft und Wasser je nach Objekt bis zu 10 Prozent Einsparungen bringe. (afp/dpa/red)