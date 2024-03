Benzinpreis klettert auf den höchsten Stand des Jahres

Wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte, kostete der Liter E10 im bundesweiten Mittel 1,79 Euro und damit drei Cent mehr als in der Vorwoche. Auch der Preis für Diesel stieg um 1,9 Cent an und lag bei 1,736 Euro je Liter.

Entscheidender Grund für die spürbaren Anstiege der Kraftstoffpreise ist laut ADAC der im Vergleich zur Vorwoche um rund fünf US-Dollar gestiegene Rohölpreis. Das Barrel der Sorte Brent stehe aktuell bei 87 US-Dollar und damit so hoch wie zuletzt Anfang November des vergangenen Jahres.

Diesel hatte sich in den Vorwochen noch verbilligt, nun stieg der Preis wieder an. Laut ADAC müsste der Preisunterschied zwischen beiden Kraftstoffarten eigentlich deutlich höher ausfallen. Diesel nämlich wird rund 20 Cent günstiger besteuert als Benzin.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, am Abend zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr zu tanken. Zu dieser Zeit sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Auch zwischen 18.00 und 19.00 Uhr seien die Preise niedrig. (afp)