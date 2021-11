Benzinpreis sinkt um gut zwei Cent

Aral Tankstelle in München. Foto: iStock

Entspannung am Ölmarkt

An der Tankstelle gibt es bei den zuletzt stark gestiegenen Spritpreisen etwas Entspannung. Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, ist Tanken vor allem für die Fahrer von Benziner-Pkw etwas günstiger geworden. Demnach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,671 Euro und damit 2,1 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis sank im selben Zeitraum um 0,6 Cent und liegt aktuell bei 1,551 Euro.

Trotz des aktuellen Preisrückgangs an den Zapfsäulen sieht der ADAC Spielraum für einen weiteren Preisrückgang. Hintergrund der Preisentwicklung sei die leichte Entspannung am Ölmarkt, allerdings gedämpft durch die Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar, erklärte der Automobilclub. Für weiteren Preisdruck auf dem Ölmarkt sorgt demnach das geplante Anzapfen der strategischen Ölreserve durch die USA und weitere Länder.

Benzin und Diesel seien in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten. Wer diese Faustregel berücksichtige und die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Tageszeiten und den Anbietern nutze, könne beim Tanken stets einige Euros sparen. (afp/dl)

