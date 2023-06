„Big Brother“ auf hoher See: EU fordert Kameras an Bord von Fischereifahrzeugen

Ein neues EU-Regelwerk legt fest, dass Fischereifahrfahrzeuge künftig mit Überwachungskameras ausgestattet werden sollen. Ein niederländischer Politiker kritisiert die Pläne und bezeichnet den zu erwartenden Verwaltungsaufwand als „Fisch-Bürokratie“.

Die Europäische Union fordert künftig Kameras an Bord von Fischereifahrzeugen. Damit will sie überprüfen, ob die Fischer die europäischen Vorschriften einhalten. In der Nacht zum 30. Mai einigten sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten auf eine Reform der gemeinsamen Regeln für den Fischereisektor.

Niederländische Fischer wehren sich seit Jahre…