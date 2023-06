Firmenpleiten in Deutschland nehmen zu

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland stieg im ersten Quartal um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr. Besonders zwei Branchen sind von Pleiten betroffen.

Die Zahl der Firmeninsolvenzen nimmt in Deutschland merklich zu. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden meldete, erhöhte sich die Zahl der Insolvenzen im ersten Quartal um 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Zahlen ausgedrückt verzeichnet das Bundesamt zwischen Januar und März insgesamt 4.117 Insolvenzen.

Lesen Sie auch Zah…