Wirtschaft Mutmaßlich ein Kabelfehler

Mainz: Großflächiger Stromausfall in der Innenstadt

In der Mainzer Innenstadt ist am Samstag teils mehr als eine Stunde lang der Strom ausgefallen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz: Notstromaggregate lösten Rauch an Tiefgaragen aus, Brandmeldeanlagen gingen los und Aufzüge blieben stecken.