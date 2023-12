Industrieproduktion ging den fünften Monat in Folge zurück

Auch im Oktober ging die Industrieproduktion zurück. Im Vergleich zum September ging sie um 0,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die Daten für November liegen noch nicht vor.

Im September hatte sich die Produktion nach revidierten Zahlen um 1,3 Prozent verringert. Im weniger volatilen Dreimonatszeitraum von August bis Oktober ergibt sich ein Rückgang um 1,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Dreimonatszeitraum.

Maschinenbau schrumpft

Der Rückgang im Oktober sei zu einem Großteil auf die Entwicklung im Maschinenbau zurückzuführen, erläuterten die Statistiker: In dieser wichtigen Branche schrumpfte die Produktion um 6,3 Prozent im Vormonatsvergleich. Im September war der Bereich um 3,9 Prozent gewachsen.

Auch in vielen weiteren Wirtschaftsbereichen war die Produktion im Oktober 2023 rückläufig, unter anderem im Baugewerbe. Die reine Industrieproduktion – ohne die Bereiche Energie und Baugewerbe – nahm im Oktober um 0,5 Prozent ab. Die Bauproduktion sank um 2,2 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2022 lag die Produktion im produzierenden Gewerbe 3,5 Prozent niedriger. Die reine Industrieproduktion lag 3,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Produktion von Investitionsgütern ging um 1,0 Prozent zurück und die Produktion von Vorleistungsgütern sank um 0,4 Prozent.

Die Produktion von Konsumgütern stieg hingegen um 0,4 Prozent. Leicht gewinnen konnte auch die Autoindustrie mit 0,7 Prozent plus.

Energieerzeugung stieg

Außerhalb der Industrie verzeichnete die Energieerzeugung im Oktober 2023 einen Zuwachs von 7,1 Prozent. In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Oktober 2023 gegenüber September 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,4 Prozent gesunken.

Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen von August bis Oktober 2023 um 0,9 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Gegenüber dem Vorjahresmonat Oktober 2022 sank die energieintensive Produktion im Oktober 2023 um 7,1 Prozent, so die Statistiker.

„Bei dem Rückgang der Produktion in der Industrie im Oktober dürften Brücken- und Ferientage eine gewisse Rolle gespielt haben“, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. „Aber auch ohne diese Sondereffekte zeigt sich eine schwache konjunkturelle Lage.“

Eine Trendwende zeichne sich zudem mit Blick auf die jüngsten Auftragseingänge ebenfalls nicht ab. (afp/dts/red)