Lauterbach will Aufkauf von Arztpraxen per Gesetz einen Riegel vorschieben

Der Gesundheitsminister spricht von absurden Gewinnkonzepten von Investoren. FDP-Politiker Heubisch: Voraussetzungen für Niederlassung sind immer schlechter geworden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will per Gesetz verhindern, dass Finanzinvestoren Arztpraxen aufkaufen. Er wolle dieser „Profitgier“ einen Riegel vorschieben, zitiert unter anderem das „Handelsblatt“ aus einem Interview mit der „Bild am Sonntag“.

Fataler Trend

„Es gibt den fatalen Trend, dass Investoren medizinische Versorgungszentren mit unterschiedlichen Facharztpraxen aufkaufen, um sie anschließend mit maximalem Gewin…

