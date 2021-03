RKI-Stufenplan: Öffnung des Einzelhandels sofort gefahrlos möglich

Der bekannt gewordene Stufenplan des Robert-Koch-Institut „ControlCovid“ bestätigt, dass eine gefahrlose Öffnung des Einzelhandels unter Anwendung der Corona-bedingten nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sofort möglich ist, schreibt der bundesweit einzige Interessenverband des Handels und der Handelsimmobilienwirtschaft, das German Council of Shopping Places.

„Die jetzt vom RKI veröffentlichte Einschätzung des allgemeinen Infektionsrisikos bestätigt dem Einzelhandel ein niedriges Infektionsrisiko sowie grundsätzlich einen niedrigen Anteil am Infektionsgeschehen“, so Vorstand Harald Ortner. Er fragt:

Wenn nunmehr vom offiziellen Berater des Gesundheitsministeriums festgestellt wird, dass vom Einzelhandel kaum Infektionsgefahr ausgeht, wieso sind dann die Läden noch geschlossen?“

Arbeitshilfe für Corona-Maßnahmen in Einkaufszentren

Dass und wie ein Betrieb des stationären Einzelhandels in der Corona-Pandemie seit April 2020 unter hohen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen möglich ist, stellt der Interessenverband in seinem jetzt veröffentlichtem aktualisierten Muster-Handbuch am Beispiel von Einkaufszentren in Deutschland vor.

Zusammen mit 17 Mitgliedsunternehmen, die rund 80 Prozent aller Shopping-Center und Einkaufszentren in Deutschland managen, sind die umfangreichen Schutzmaßnahmen der vergangenen knapp 12 Monate zusammengetragen und als Anwendungsbeispiele dokumentiert worden. Grundlagen sind bundesweit praxiserprobte Lösungen, die dem gesamten Einzelhandel einen sicheren Betrieb ermöglichen.

„Wenn schon ohne Berücksichtigung der Praxis erprobten Maßnahmen aus dem Muster-Handbuch nur eine geringe Infektionsgefahr besteht, dann ist die Infektionsgefahr unter Berücksichtigung des Muster-Handbuches so gering, dass eine umgehende Öffnung der Läden unter Maßgabe der Umsetzung dieser Maßnahmen stattfinden müsste“, stellt Harald Ortner fest.

Der Verband stellt die aktualisierte Version kostenfrei für alle Interessenten in der Politik, den Städten und Behörden sowie den Shopping-Centern, Handelsimmobilien und Einzelhändlern als Arbeitshilfe zur Verfügung.

Download: Musterhandbuch zu Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

Der Interessenverband vertritt rund 750 Mitgliedsunternehmen mit rund 1 Million Arbeitnehmern im Handel und angeschlossenen Branchen wie Entwicklung und Analyse, Finanzierung, Center-Management, Architektur, Handelsimmobilien, Einzelhändler, Marketing-Spezialisten sowie Städte und Kommunen. (pm/ks)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!