„Schwer zu senken“: Klimawandel wird zur Rechtfertigung für dauerhaft hohe Inflation

Die Löhne in Deutschland steigen zwar im Schnitt - doch die Inflation frisst das Plus auf. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Klimawandel könnte zu einer dauerhaften hohen Inflation führen. Dies erklären unter anderem die EZB und deren Chefin Lagarde sowie der norwegische Staatsfonds.

In einem jüngst veröffentlichten Thesenpapier hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Klimawandel als Treiber einer stetig wachsenden globalen Inflation dargestellt. Der Bericht hat Verbraucherpreise und Klimabedingungen in 121 Ländern der Erde in Relation zueinander gesetzt.

Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hatte bereits im Vorjahr mehrfach geäußert, dass Temperaturveränderungen un…