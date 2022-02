Sparkassen: „Schleichende Entreicherung der Mittelschicht“ – Forderung an EZB

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis geht von einem längerfristigen Anstieg der Preise aus. Das treffe besonders die Unter- und Mittelschicht. Er verlangt von der Europäischen Zentralbank (EZB) noch in diesem Jahr Leitzinserhöhungen.

Die Sparkassen rechnen mit einer fortlaufenden Inflation auf dem Markt. Sparkassenpräsident Helmut Schleweis warnt nun davor, dass „uns der höhere Preisdruck länger erhalten bleibt.“ Das berichtete das „Handelsblatt“ am Mittwoch.

Die Chefvolkswirte der Sparkassen in Deutschland rechnen mit einer nationalen Inflationsrate von 3,2 Prozent für dieses Jahr. Für die Euro-Zone werden drei Prozent vermutet.

Ein fortgesetzter höherer Preisauftrieb in Verbindung mit den niedrigen und sogar negativen Zinsen führt zu einer schleichenden ‚Entreicherung‘ der Mittelschicht in unserem Lande […] Ersparnisse in Geldvermögen verlieren immer weiter an Wert“, warnte Schleweis.