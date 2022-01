US-Notenbank Fed plant Leitzinserhöhung für März

Die US-Notenbank Federal Reserve in Washington, D.C. Foto: iStock

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will schon bald den Leitzins anheben. Grund dafür sind die hohe Inflationsrate und die gute Lage am Arbeitsmarkt. Heute werden neue Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA bekanntgegeben.

Der Zentralbankchef Jerome Powell führte die neuen Pläne der Fed auf, den Leitzins bereits bei ihrer nächsten Sitzung am 16. März zu erhöhen. Voraussetzung dafür seien anhaltend gute wirtschaftliche Bedingungen. Es wäre die erste Anhebung seit Beginn der Corona-Pandemie. Dank der starken Wirtschaftsentwicklung gebe es nun „einigen Spielraum“, den Leitzins zu erhöhen ohne dabei die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt zu gefährden, fügte Powell hinzu.

Schätzung des Wirtschaftswachstums

Wie gut sich die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr entwickelt hat, dürfte schon heute deutlich werden: Die US-Regierung legt die erste Schätzung des Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2021 vor. Das Finanzministerium rechnet nach der Corona-Rezession im Vorjahr für 2021 mit einem starken Wachstum von 5,3%. Die Fed erwartet für die weltgrößte Volkswirtschaft ebenfalls ein deutliches Plus. Sie geht von 5,5% aus.

Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem etwas abgeschwächten Wachstum zwischen 3 und 4 %. Als Gründe dafür werden sowohl anhaltende Unterbrechungen globaler Lieferketten als auch die absehbar straffere Geldpolitik der Notenbank genannt.

Der Zentralbankrat beließ den Leitzins am Mittwoch zunächst in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25%. Im März ist nun eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte wahrscheinlich. Powell ließ keinen Zweifel daran, dass die Zentralbank die Zügel anziehen werde. Die Lage am Arbeitsmarkt habe sich bedeutend verbessert und entspreche dem Fed-Ziel der Vollbeschäftigung, sagte er. Auch das Wachstum sei robust, weswegen die US-Wirtschaft „keine anhaltend hohe Unterstützung durch die Geldpolitik mehr braucht.“

Prognose: weitere Zinserhöhungen für 2022

Einer Fed-Prognose vom Dezember zufolge sind bis Jahresende bis zu drei Zinsschritte zu erwarten. An den Märkten wird inzwischen sogar mit vier Straffungen um insgesamt einen Prozentpunkt gerechnet. Im Laufe des Jahres soll auch die durch Krisenprogramme auf fast neun Billionen US-Dollar angeschwollene Bilanz der Fed abgebaut werden, was den Märkten weiter Liquidität entziehen würde. Powell betonte, die „bedeutende Reduzierung“ solle „ordnungsgemäß und vorhersehbar“ durchgeführt werden, um Marktteilnehmer nicht zu überraschen.

Sorgen bereitet der Zentralbank vor allem die Inflationsrate, die seit Monaten deutlich über dem Ziel der Fed von mittelfristig 2% liegt. Im Dezember war die Inflation im Vergleich zum Vorjahr auf 7% gestiegen. Das war der höchste Wert seit Jahrzehnten. Anhaltend starkes Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung setzten stabile Preise voraus, mahnte Powell. Die Fed sei bereit, zu handeln und gehe davon aus, dass die Teuerungsrate im Laufe des Jahres deutlich fallen werde, sagte er.

Experten machen unter anderem die rasche wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise, großzügige Konjunkturprogramme sowie Unterbrechungen globaler Lieferketten für den Anstieg der Preise verantwortlich. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Dollar weniger kaufen können als zuvor. Erhöhungen des Leitzinses durch die Fed würden die Teuerungsrate drosseln, aber auch das Wirtschaftswachstum ausbremsen, was in der Folge zu mehr Arbeitslosigkeit führen könnte. (dpa/mf)

