DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden ab Januar 2022

Das Logistikunternehmen DHL Paket erhöht ab Januar 2022 die Preise für Geschäftskunden. Gestiegene Transport- und Personalkosten machten die Preisanpassung erforderlich, teilte das Unternehmen am Freitag in Bonn mit. Die Preise für den DHL-Paketversand durch Privatkunden bleiben demnach unverändert.

Die Preise erhöhen sich demnach sowohl für Geschäftskunden mit Listenpreisen als auch für Geschäftskunden mit individuell vereinbarten Konditionen. Betroffen seien in besonderem Maße schwere Paketsendungen über 20 Kilogramm, die in der Sortierung und Auslieferung mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden seien.

DHL Paket rechtfertigte die Preiserhöhung auch mit den „massiven“ Investitionen des Mutterkonzerns Deutsche Post DHL Group in den Ausbau der Infrastruktur, um die steigenden Paketmengen „so zuverlässig wie bisher“ zu bearbeiten. Beispiele seien die Erweiterung des Paketzentrums Aschheim bei München oder der Einbau neuer Sortiertechnik für warentragende Sendungen sowohl in Brief- als auch in Paketzentren. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!