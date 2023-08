Digitalwährung Worldcoin in Kenia vorerst gestoppt – Skepsis auch in Europa

In Europa steht das Digitalwährung-Startup Worldcoin unter Beobachtung der Datenschutzbehörden. In Kenia liegt das Krypto-Geschäft vorerst auf Eis.

Kenia hat das Geschäft des Digitalwährung-Startups Worldcoin im Land wegen Datenschutzbedenken vorerst gestoppt. Innenminister Kithure Kindiki erklärte am Mittwoch, die Behörden seien besorgt und untersuchten das Projekt, um den Schutz der Daten zu gewährleisten, die dabei gesammelt werden. Im Zentrum von Worldcoin steht die Identifizierung per Iris-Erkennung. Die Regierung in Nairobi wolle herausfinden, was Worldcoin mit diesen Daten vorhat, erklärte Kindiki.

Worldcoin ist ein Projekt von Sam Altman, Gründer des Unternehmens OpenAI, das das auf Künstlicher Intelligenz basierende Textprogramm ChatGPT entwickelt hat. Die neue Digitalwährung war vergangene Woche an den Start gegangen.

In Kenia versprach Worldcoin jedem, der sich per Iris-Scan registriert, 25 Worldcoin-Bons im Wert von umgerechnet 41 Euro. Tausende Menschen drängten sich in der Hauptstadt Nairobi vor den eigens dafür eingerichteten Registrierstellen. In Kenia gilt ein Drittel der Bevölkerung als arm, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch.

Worldcoin in Europa unter Beobachtung

Worldcoin antwortete zunächst nicht auf die Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nach einer Stellungnahme. Auch in Europa steht das Projekt unter Beobachtung. Die französische Datenschutzbehörde CNIL erklärte vergangene Woche, das Sammeln und Speichern biometrischer Daten sei „fraglich“. In der EU ist das bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) die federführende Behörde für die Prüfung der Datenschutzbestimmungen bei Worldcoin.

Dem Unternehmen zufolge haben sich bereits 2,1 Millionen Menschen weltweit bei Worldcoin angemeldet. Der Iris-Scan ist demnach aktuell in 34 Ländern möglich. Laut dem Dienst CoinMarketCap ist ein Worldcoin aktuell 2,37 Dollar (2,16 Euro) wert. Der Ausgabepreis betrug 1,70 Dollar. (afp/dl)