Megadeal: Pfizer kauft US-Biotechfirma Seagen für 43 Milliarden Dollar

„Um im Kampf gegen den Krebs voranzukommen“, kauft der Pharmakonzern Pfizer das auf Krebsbehandlungen spezialisierte Unternehmen Seagen auf.

Der US-Pharmariese Pfizerwill weiter wachsen – und kauft das Biotech-Unternehmen Seagen, das auf innovative Krebsbehandlungen spezialisiert ist. Die Übernahme kostet Pfizer 43 Milliarden US-Dollar (gut 40,2 Milliarden Euro).

Pfizer setze seine finanziellen Ressourcen ein, „um im Kampf gegen den Krebs voranzukommen“, erklärte Firmenchef Albert Bourla am Montag (13. März). Das US-Unternehmen Seagen ist zugleich in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsmöglichkeiten aktiv.

Derzeit wächst Seagen enorm und erwartet in diesem Jahr ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Die Übernahme wurde von den Verwaltungsräten beider Firmen bereits abgesegnet, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Pfizer will den Kauf Ende 2023 oder Anfang 2024 abschließen – noch fehlt die Zustimmung der Behörden sowie der Aktionäre von Seagen. (AFP/mf)