Russischer Tech-Konzern Sber startet KI-Chatbot „Gigachat“

ChatGPT bekommt Konkurrenz aus Russland: „Gigachat“ vom Technologiekonzern Sber soll der Künstlichen Intelligenz aus den USA in nichts nachstehen.

Der russische Technologiekonzern Sber hat am Montag nach eigenen Angaben den ersten KI-Chatbot des Landes an den Start gebracht. Wie das staatliche Unternehmen am Montag auf seiner Website erklärte, ist die Anwendung namens „Gigachat“ zunächst als Testversion und nur auf Einladung verfügbar. Sberbank-Chef German Gref sprach von einem „Durchbruch“ für die gesamte russische Technologiebranche.

Wie sein US-Konkurrent ChatGPT soll auch Gigachat den Angaben zufolge „ein Gespräch führen, Texte schreiben, Sachfragen beantworten“, aber auch „Computer-Code schreiben“ und „Bilder aus Beschreibungen“ erstellen können.

Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI hatte ChatGPT im vergangenen November herausgebracht. Unter dem Eindruck des weltweiten Erfolgs der Anwendung brachten seitdem weitere Anbieter wie etwa Google eigene KI-Chatbots heraus.

Moskau versucht seit Jahren – besonders aber im Zuge westlicher Sanktionen nach Kriegsbeginn in der Ukraine – seine digitale Souveränität zu stärken. Parallel dazu verschärfte der Kreml mit Sperrungen von Websites und Online-Netzwerken sein Vorgehen gegen Kritiker seiner Ukraine-Offensive. (AFP/mf)