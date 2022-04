Thyssen Krupp: Neuer Job für Sigmar Gabriel

Der frühere Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Thyssenkrupp Steel. Gabriel wurde auf der Hauptversammlung des Stahlunternehmens an die Spitze des Gremiums gewählt, wie der Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte.

Mit Gabriel habe das Unternehmen „eine sehr kompetente und erfahrene Persönlichkeit“ gewinnen können, erklärte die Vorstandvorsitzende Martina Merz. Aus seiner Zeit als Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsminister bringe er „wertvolle Erfahrungen mit, die für die grüne Transformation von Thyssenkrupp Steel von essenzieller Bedeutung sein werden.“

Gabriel selbst sieht in nächster Zeit „wegweisende Entscheidungen mit wirtschaftlicher, industriepolitischer und umweltbezogener Relevanz“. Diesen Weg zu begleiten, sei „eine der spannendsten Aufgaben, die derzeit in der deutschen Industrie zu vergeben sind“, erklärte er.

Gabriel war von 2009 bis 2017 SPD-Vorsitzender und von 2013 bis 2018 Vizekanzler. Bereits ab 2005 war er Bundesumweltminister gewesen, von 2013 bis 2017 war er dann Wirtschaftsminister, ehe er von 2017 bis 2018 das Amt des Bundesaußenministers übernahm. (afp/mf)