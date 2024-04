Video zu Cybertruck-Pedal: US-Verkehrsaufsicht schaltet sich ein

Ein im Internet veröffentlichtes Video, laut dem eine lose Abdeckung bei Teslas Elektro-Pickup Cybertruck das Beschleunigungspedal einklemmen kann, hat die US-Verkehrsaufsicht alarmiert. Man sei in Kontakt mit dem Hersteller, um mehr Informationen zu bekommen, teilte eine Sprecherin der Behörde NHTSA mit.

In dem am Sonntag auf der Videoplattform Tiktok veröffentlichten Clip berichtet ein Fahrer, sein „Cybertruck“ habe vergangene Woche plötzlich von allein beschleunigt, weil das niedergedrückte Pedal sich nicht mehr gelöst habe.

Zwar habe er bremsen können, doch sobald er das Bremspedal löste, habe der Wagen immer wieder schnell Fahrt aufgenommen, weshalb er ihn letztlich zum Stehen gebracht und den Motor ausgeschaltet habe.

Danach habe er festgestellt, dass die angeklebte Zier-Abdeckung des Beschleunigungspedals sich teilweise gelöst und nach vorn verschoben habe, sagte der Fahrer in dem mehrere Millionen Mal angesehenen Video. Die Abdeckung habe sie sich in der Rückwand des Fußraums verhakt und das Pedal dauerhaft im durchgedrückten Zustand eingeklemmt.

🚨 Breaking News 🚨 @Tesla CyberTucks have a stop sale they have a very serious issue with the beauty piece on the accelerator pedal where it can become unattached and wedge itself under the dash causing the pedal be stuck at full acceleration. #Tesla #Cybertruck @elonmusk #ELON pic.twitter.com/13MZnt8wKr

— 𝕽𝖊𝖕𝖙𝖆𝖗𝕯𝖔𝖊𝖘𝕴𝖙𝕭𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 🜏 (@RageLikeReptar) April 15, 2024