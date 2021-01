Volkswagen erwartet für das Jahr 2020 rund zehn Milliarden Euro Betriebsgewinn

Europas größter Autohersteller Volkswagen rechnet für das vergangene Jahr trotz der Corona-Krise mit einem hohen Milliardengewinn: Der Konzern erwarte ein Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen von rund zehn Milliarden Euro, teilte VW am Freitag (22. Januar) in einer Ad-hoc-Mitteilung an die Börse mit. Bei den Sondereinflüssen nennt der Konzern insbesondere die Kosten wegen des Dieselskandals.

2019 hatte VW einen Nettogewinn von 13,3 Milliarden Euro eingefahren; das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen lag bei 19,3 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr 2020 hatten die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie Volkswagen einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro netto beschert – doch das zweite Halbjahr habe „seine Robustheit bewiesen“, erklärte der Konzern am Freitag. Die Auslieferungen an Kunden erholten sich im vierten Quartal demnach weiter stark und überstiegen sogar die Auslieferungen des dritten Quartals 2020. „Die Umsatzerlöse stiegen entsprechend ebenfalls erheblich.“

Endgültige Zahlen will Volkswagen Ende Februar veröffentlichen. Die Jahrespressekonferenz findet am 16. März statt. (afp)