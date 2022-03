EU-Parlament fordert austauschbare Batterien in Smartphones bis 2024

Das EU-Parlament hat strengere Regeln bei der Herstellung und Verwertung von Batterien gefordert. So sollen Akkus in allen Smartphones und anderen Geräten bis 2024 so eingebaut sein, dass Verbraucher sie „leicht und sicher“ selbst austauschen können, heißt es in dem Gesetzentwurf, für den am Donnerstag in Straßburg eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte. Auch ein besseres Recycling von Altbatterien ist demnach wichtig.

Die Parlamentarier forderten darüber hinaus Verpflichtungen zur Einhaltung von Menschenrechten im gesamten Herstellungsprozess von Batterien und legten damit die Position des Parlaments für die Verhandlungen mit Kommission und Ministerrat fest.

Die EU-Kommission hatte die Vorschläge für einen klimaschonenderen Einsatz von Batterien im Dezember 2020 vorgelegt. Damit will die Brüsseler Behörde die Ziele ihres Klimaschutzprogramms „Green Deal“ erreichen. (afp/dl)