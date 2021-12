Geschäfte-Öffnungszeiten zu Weihnachten 2021: Wann haben Supermärkte, Banken und Postämter geöffnet?

Wer bis Heiligabend noch nicht alle Einkäufe erledigt hat, der kann dies am Freitag, dem 24. Dezember, noch bis in die Mittagsstunden hinein tun. Der 25. und 26.12. sind offizielle Feiertage, daher bleiben grundsätzlich alle Geschäfte geschlossen. Hier ein Überblick, wo man an den Feiertagen einkaufen kann.

Im Prinzip können zu Heiligabend Geschäfte bis 14 Uhr geöffnet bleiben. Der 25.12. und 26.12. sind offizielle Feiertage, daher bleiben grundsätzlich alle Geschäfte geschlossen. Ab Montag, den 27.12.2021, sind alle Geschäfte ganz normal geöffnet.

Am 24. Dezember haben nach 14 Uhr lediglich noch Tankstellen, Shops in Bahnhöfen, an Flugplätzen oder auch Apotheken auf. Die tatsächlichen Öffnungszeiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen bestimmt jedes Geschäft für sich.

Geschäfte in Städten, die an Sonntagen oder an anderen Feiertagen geöffnet haben, werden auch an diesen beiden Feiertagen geöffnet sein. Dies beinhaltet große Bahnhöfe, Flugplätze und Tankstellen unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln.

2-G-Regelung fürs Shoppen

2-G-Regelung (außer in Niedersachsen): Fürs Shoppen in den Einkaufszentren wird zumeist ein Genesenen-/Impfnachweis benötigt (außer Lebensmittelmärkte, Apotheke, Reformhaus, Drogerien, Optiker, Blumenfachgeschäfte, E-Zigaretten-Geschäfte, Zeitschriftenhandel und Buchhandel). In Niedersachsen gilt seit dem 20. Dezember nur eine Maskenpflicht für den Einzelhandel.

Kinder zwischen dem vollendeten 6. und 18. Lebensjahr müssen oftmals einen tagesaktuellen zertifizierten COVID-19-Schnelltest vorzeigen, Kinder unter 6 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

Es gilt in der Regel im Einkaufscenter zusätzlich zu 2G eine Maskenpflicht.

Für die Gastronomie gilt: Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im Center nur in ausgewiesenen Gastronomie-Sitzbereichen möglich, in anderen Centerbereichen ist er nicht erlaubt.

Gastronomie-Innensitzplätze: Hier gilt die 2-G-Regelung (Genesenen-/Impfnachweis) und eine Kontaktdatenerfassung (via Formular oder LUCA-App). Take-away ist möglich.

Für die Friseure und das Nagelstudio gilt in der Regel die 3-G-Regelung (Test-/Genesenen-/Impfnachweis)

Kontaktdatenerfassung (via Formular oder LUCA-App).

Ladenöffnungszeiten sind Ländersache

Die Ladenöffnungszeiten sind Ländersache. Hier ein Überblick, der vermutlich nicht vollständig ist:

Einkaufen in den Supermärkten

Am 24.12.2021 haben die großen Supermärkte und Discount-Märkte für Sie bis 13 / 14 Uhr geöffnet. Am 25. und 26.12. sind die Supermärkte grundsätzlich zu. Diese Einzelausnahmen finden Sie auf der Webseite der jeweiligen Supermarkt-Kette.

Öffnungszeiten am 24.12.2021:

Aldi Nord: 7 bis 14 Uhr – (Hier geht’s zu den Filialen: https://www.aldi-sued.de/filialen/)

Aldi (Süd): 7 bis 13 Uhr – (Hier geht’s zu den Filialen: https://www.aldi-nord.de/tools/filialen-und-oeffnungszeiten.html)

Rewe: 7 bis höchstens 14 Uhr – (Hier finden Sie den REWE-Link: https://www.rewe.de/marktseite/)

Lidl: 7 bis 14 Uhr – (Hier der Link zu den Lidl-Filialen: http://www.lidl.de/de/filialsuche/s940)

Netto Marken-Discount: 6.30 bis 14 Uhr – (Hier der Link zu den Netto-Filialen: https://www.netto-online.de/filialfinder)

Netto (schwarz): 6.30 bis 14 Uhr – (Hier der Link zu den Filialen: http://www.netto.de/Pages/StoreLocator.aspx)

Edeka: 7 bzw. 8 Uhr bis höchstens 14 Uhr – (Hier der Link zu den Filialen: http://www.edeka.de/marksuche_1.jsp)

Kaufland: 7 bis 14 Uhr – (Hier der Link zum Kaufland: https://filiale.kaufland.de/service/filiale.html)

Real: 7 bis 14 Uhr – (Hier der Link zu Real: https://www.real-markt.de/)

(Quelle: Internet/hna)

Einkaufszentren sind an Heiligabend 2021 in der Regel bis 14 Uhr offen

Hier finden Sie die Öffnungszeiten der wichtigsten Einkaufszentren in den Städten aus den 16 Bundesländern: Stuttgart in Baden-Württemberg, München in Bayern, Berlin, Bremen, Potsdam in Brandenburg, Hamburg, Frankfurt in Hessen, Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, Hannover in Niedersachsen, Köln, Düsseldorf, Bonn, Bielefeld, Aachen und Dortmund in Nordrhein-Westfalen, Mainz in Rheinland-Pfalz, Saarbrücken in Saarland, Dresden in Sachsen, Magdeburg in Sachsen-Anhalt, Kiel in Schleswig-Holstein, Erfurt in Thüringen.

Stuttgart in Baden-Württemberg

Diese Einkaufszentren in Stuttgart haben am 24.12. von 10-14 Uhr für Sie geöffnet: Milaneo, Königsbau Passagen und das Gerber. Die Schwaben Galerie öffnet um 10 Uhr und schließt bereits um 13:30 Uhr.

Auch die Outletcity Metzingen öffnet an Heiligabend von 10-14 Uhr. Zwischen dem 27.12. und dem 30.12. gelten verlängerte Öffnungszeiten von 9:00 bis 21:00 Uhr.

München in Bayern

Diese Einkaufszentren in München sind am 24.12.2021 von 9:30-14 Uhr geöffnet: Olympia Einkaufszentrum, Einkaufscenter München-Neuperlach, Stachus Passagen, Fünf Höfe, Pasing Arcaden und Mira Einkaufszentrum. Hofstatt und Riem Arcarden haben an Heiligabend von 10-14 Uhr für Sie geöffnet.

Berlin

Diese Einkaufszentren haben am 24.12.2021 von 10-14 Uhr geöffnet: Alexa Berlin, Schönhauser Allee Arcaden, Gesundbrunnen-Center, EASTGATE Berlin, Neukölln Arcaden, Spandau Arcaden, Park Center Berlin-Treptow, Wilmersdorfer Arcaden, Schloss-Straße-Center, Bikini Berlin, Gropius Passage, Hallen am Borsigturm, mall of Berlin und das Schloss Steglitz.

Die Galeries Lafayette Berlin und das Ring-Center Frankfurter Allee, haben bereits ab 9 Uhr geöffnet. Das Allee-Center und das Linden-Center in Berlin öffnen am 24. Dezember von 9:30-14 Uhr, ebenso die Märkische Zeile und das Marktplatz Center.

Bremen

Diese Einkaufszentren in Bremen sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet: Waterfront, Lloyd Passage und Roland Center. Der Weserpark ist an Heiligabend von 10-13 Uhr für Sie offen und das Walle-Center von 9 bis 13 Uhr.

Potsdam in Brandenburg

Diese Einkaufszentren in Potsdam sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet: Stern Center, Markt-Center (einige Geschäfte öffnen bereits 9 Uhr). In den Bahnhofspassagen haben die Geschäfte unterschiedliche Öffnungszeiten.

Hamburg

Diese Einkaufszentren in Hamburg sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet: Hanse-Viertel, Europa Passage, Gänsemarkt Passage, Hamburger Hof, Hamburger Meile, Einkaufszentrum Farmsen (real schon ab um 7), Elbe Einkaufszentrum, Mercado Ottensen und Harburg Arcaden. Das Quarree öffnet von 9-14 Uhr.

Das Tibarg Center, Billstedt Center, Rahlstedt Center, Phoenix Center Harburg haben an Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet, das Alstertal Einkaufszentrum bereits ab 8 Uhr bis 14 Uhr.

Frankfurt in Hessen

Diese Einkaufszentren in Frankfurt sind am 24.12.2021 von 10-14 Uhr geöffnet: Skyline Plaza, Nordwest Zentrum, Zeilgalerie (My Zeil, teilweise sogar bis 23 Uhr) und Loop5 Center. Das Hessen-Center hat an Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet und das Main-Tanus Zentrum von 9 bis 14 Uhr.

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Diese Einkaufszentren in Rostock sind am 24.12.2021 von 9:30 bis 14 Uhr geöffnet: KTC-Rostock und Doberaner Hof. Der Ostsee Park hat an Heiligabend von 9-14 Uhr, der real im Ostseepark von 8-14 Uhr geöffnet. Das Citti Park Einkaufszentrum sowie das Hanse Center sind von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Das Kaufland im Hanse Center öffnet um 7 Uhr.

Hannover in Niedersachsen

Diese Einkaufszentren in Hannover sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet: A2 Center (Real ab 7 Uhr), Ernst August Galerie. Der Einkaufspark Klein-Buchholz hat an Heiligabend von 9:00-14 Uhr für Sie geöffnet. Das Leine Center und City Center Langenhagen sind von 9:30 bis 14 Uhr offen.

Köln, Düsseldorf, Bonn in Nordrhein-Westfalen

Diese Einkaufszentren in Köln: Rhein-Center ist am 24.12. von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Auch das Köln Arkaden hat Heiligabend von 10-14 Uhr für Sie geöffnet. Das City Center Köln-Chorweiler macht am 24. Dezember von 9:30-14 Uhr auf.

Diese Einkaufszentren in Düsseldorf: Düsseldorf Arkaden, Kö Galerie, Schadow Arcaden, Kö-Bogen, Sevens sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet.

In Bonn ist das Einkaufszentrum Fronhofer Galeria am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet.

Mainz in Rheinland-Pfalz

Das Gutenberg Center Mainz ist am 24.12. von 7-14 Uhr geöffnet. Die Mainzer Römerpassage hat an Heiligabend von 9:30-13 Uhr für Sie geöffnet.

Saarbrücken in Saarland

Das Saarbasar Center ist am 24.12. von 7-14 Uhr geöffnet. Die Europa-Galerie hat an Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet.

Dresden in Sachsen

Diese Einkaufszentren in Dresden sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet: Elbe Park Dresden, Altmarkt Galerie, Kaufpark Dresden. Die Centrum Galerie hat an Heiligabend von 9:30-14 Uhr für Sie geöffnet.

Magdeburg in Sachsen-Anhalt

Das City Carre ist am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Der Flora Park hat von 9.30 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet (real und Aldi ab 7:00 Uhr, real und Tk maxx bis 14:00 Uhr) und das Allee Center sind von 9:30 bis 14 Uhr geöffnet. Im Börde Park Magdeburg entscheiden die Geschäfte selbst, öffnen aber meist von 8 bis 14 Uhr.

Kiel in Schleswig-Holstein

Der Sophien Hof in Kiel ist am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet. Im Ostsee Park in Schwentinental entscheiden die Geschäfte einzeln, ob und wann sie Heiligabend öffnen. Der Citti Park Kiel macht bereits um 7 Uhr auf und schließt um 14 Uhr.

Erfurt in Thüringen

Diese Einkaufszentren in Erfurt sind am 24.12. von 10-14 Uhr geöffnet: Anger 1 Erfurt und Thüringen Park Erfurt. Das Thüringer Einkaufscenter öffnet bereits ab 8 Uhr bis 14 Uhr, der Globus Erfurt-Mittelhausen hat an Heiligabend sogar von 7-14 Uhr für Sie geöffnet.

Öffnungszeiten von Möbelhäusern, Elektromärkten, Banken und Post

Viele IKEA-Filialen haben an Heiligabend geöffnet. Ob die IKEA-Filiale in Ihrer Nähe geöffnet hat, erfahren Sie hier: http://www.ikea.com/ms/de_DE/campaigns/IKEA_Standorte.html

Die Filialen von Saturn und Mediamarkt öffnen an Heiligabend zu unterschiedlichen Zeiten. Schließen tun Sie einheitlich um 14 Uhr. Die genauen Zeiten für die Saturn-Filialen finden Sie hier – Für die Mediamarkt-Filialen hier. Das gleiche gilt für die Conrad-Filialen (Hier die Filialen).

Ähnlich verhält es sich mit den Apple Stores. den Cyberport-Filialen, wie auch bei MEDIMAX – auch hier variieren die Öffnungszeiten. Möbelhäuser sowie Elektromärkte haben am 25. und 26.12.2021 zu.

Bank und Post

Banken wie Deutsche Bank und Commerzbank bleiben am 24.12, 25.12 und 26.12. geschlossen. Allerdings gibt es Servicenummern für Notfälle unter denen Sie jemanden erreichen.

Die meisten Post-Filialen haben am 24.12. und 31.12. bis 12 Uhr geöffnet. Am 25.12 und 26.12. sind Sie geschlossen. Ausführliche Informationen zu den Post-Filialen finden Sie hier.

Alle Termine und Sonderöffnungszeiten sind ohne Gewähr und unterliegen Änderungen. (er)

