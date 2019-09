Smart und nachhaltig – so wollen wir in der Zukunft wohnen

Effiziente Niedrigenergiehäuser kennen wir schon lange, denn fossile Brennstoffe schaden der Umwelt und sind obendrein nur begrenzt verfügbar. Irgendwann – wenngleich noch in ferner Zukunft – versiegt auch die letzte Ölquelle. Dazu kommt Müll, der auch in hundert Jahren nicht von selbst verrottet und ​Plastik, das im Ozean schwimmt​ und mit der Nahrungskette in unserem Magen landet. Jeder produziert Müll und jeder braucht ein Dach über dem Kopf – wieso also nicht beides kombinieren.

In den 70er Jahren entwarf der Architekt Michael Reynolds erste Häuser aus Plastikmüll und alten Reifen. Damit können einerseits Räume abgetrennt werden und andererseits erreicht man eine natürliche Klimatisierung. Was sinnvoll klingt, wird in Deutschland jedoch noch etwas Zeit brauchen. Hierzulande – sowie auch in den meisten anderen EU-Ländern – muss dafür nämlich erst die Bauordnung umgekrempelt werden. Sie verbietet derzeit noch, tragende Wände und andere Bauteile aus Recyclingmaterial zu verwenden. Durchaus möglich ist es allerdings, wenigstens einen Teil zu integrieren und das ist immerhin besser als gar nichts.

Was jedoch bereits erlaubt ist, ist recycelter Beton. Dabei entstehen aus Bauschutt und anderen Abbruchmaterialien neue Bauklötze. Eines der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet ist das niederländische Unternehmen ​StoneCycling.​ Tom van Soest begann 2009 als Student, sich mit dem Thema Recycling zu beschäftigen. Inzwischen verwenden immer mehr innovative Architekten seine teilweise bunten Betonklötze mit den klingenden Namen wie etwa orange oder salt‘n pepper. Auch Starbucks betreibt eine Filiale mit wiederverwertetem Bauschutt.

Verpackungsmaterial als Dämmstoff

Jeder kennt sie, die kleinen weißen Kügelchen, die zerbrechliche Waren beim Transport schützen. Styropor ist allgegenwärtig und das zum Leidwesen der Umweltschützer noch sehr lange. Das Material zählt ebenfalls zum problematischen Müll, der nicht verrottet. Dabei kann der Stoff in seinem zweiten Leben mehr als sinnvoll eingesetzt werden. Beigemengt zum Beton sorgt es in Außenwänden für eine natürliche Dämmung. Diese Technik braucht allerdings noch etwas für die Serienreife, weil Langzeitstudien fehlen. An der Forschung wird jedoch mit Hochdruck gearbeitet.