Stirbt eine Sprache, stirbt auch einmaliges medizinisches Wissen

Menschen in einem Gebiet mit Shiringa (Ruber)-Bäumen auf der Farm El Paraiso in Maynas, Region Loreto, im nördlichen peruanischen Amazonas-Regenwald, am 24. November 2018. Einem spanischen Forscher gelang es, drei bedrohte Baumarten massiv zum Keimen zu bringen. Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images