Astronaut Sigmund Jähn in Brandenburg beigesetzt

Der verstorbene Raumfahrer Sigmund Jähn hat im brandenburgischen Strausberg bei Berlin seine letzte Ruhestätte gefunden. Er sei am vergangenen Freitag im engsten Familienkreis beigesetzt worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Montag. Jähn war der erste Deutsche im All. Er starb am 21. September im Alter von 82 Jahren.

Der ehemalige DDR-Astronaut hatte 1978 acht Tage an Bord einer sowjetischen Raumstation verbracht. Dies machte ihn zu einem der bekanntesten Medienstars und Volkshelden im früheren Ostblock. Er war nicht zuletzt wegen seiner bescheidenen Art beliebt. Später arbeitete er für das DLR und die europäische Weltraumagentur ESA. (afp)