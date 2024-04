15-Jähriger in Baden-Württemberg von ferngesteuerter Mähraupe schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ist im baden-württembergischen Dietingen von einer ferngesteuerten Mähraupe überfahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Konstanz am Montag mitteilte, wurde das Gerät von einem 16-Jährigen über einen Feldweg gelenkt.

Als der Jugendliche die Mähraupe rückwärts manövrierte, um einem entgegenkommenden Auto auszuweichen, übersah er den dahinter stehenden 15-Jährigen. Dieser stürzte und geriet unter das Fahrzeug.

Nach Polizeiangaben erlitt das Unfallopfer dabei schwere Verletzungen an einem Bein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Unglück ereignete sich am Samstag. Der 16-Jährige dirigierte die ferngesteuerte Arbeitsraupe demnach von einer Baustelle in Richtung Ort. (afp)