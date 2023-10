Bremerhaven: 17-Jähriger stürzt aus Schulfenster in Tod

Die Ursache wird noch ermittelt.

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagvormittag in Bremerhaven aus einem Fenster einer Schule in die Tiefe gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Der Jugendliche fiel dabei auf den Schulhof, wie die Polizei in der zum Bundesland Bremen gehörenden Stadt mitteilte. Im Krankenhaus wurde sein Tod festgestellt.

Die Beamten gingen von einem tragischen Unfall aus. Wie es dazu kam, wurde noch ermittelt. Notfallseelsorger betreuten das Schulpersonal sowie die Schüler.

(afp/red)