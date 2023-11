Betrunkener Autofahrer beschädigt 14 Fahrzeuge auf Autobahn in Hessen

Ein betrunkener Autofahrer hat auf einer Autobahn in Hessen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. 14 Fahrzeuge seien beschädigt worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Freitag mit. Der 30-Jährige war demnach am späten Donnerstagabend auf der A3 bei Idstein unterwegs, als er in einer Baustelle die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen Leitbaken prallte.

Anschließend stieß er gegen die provisorische Fahrbahntrennung und einen Sattelzug. Zwölf weitere Fahrzeuge wurden durch die auf der Fahrbahn verteilten Trümmerteile beschädigt. Ein Fahrer erlitt dadurch eine leichte Verletzung. Sechs Autos konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,3 Promille. Der 30-Jährige musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ging von einem Schaden von etwa 35.000 Euro aus. (afp/dl)