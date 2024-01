Decke in Saarbrücker Wohnung eingestürzt: Mieter schwerverletzt im Krankenhaus

Beim Einsturz einer Zwischendecke in einer Saarbrücker Wohnung ist ein Bewohner von Trümmerteilen getroffen worden. Der 48-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Saarbrücken am Montagabend berichtete.

Die Betondecke war zuvor aus unbekannten Gründen in einer Erdgeschosswohnung eingebrochen, aber nicht vollständig eingestürzt. Der Wohnungsmieter rief anschließend die Rettungskräfte.

Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Gebäude aufgrund der unklaren Bausubstanz und der weiterhin bestehenden Gefahr verlassen. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde wollte das Anwesen am Dienstag überprüfen. (afp)