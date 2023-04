Frau offenbar bei Familienstreit im sächsischen Aue getötet

In einem Mehrfamilienhaus in Aue-Bad Schlema soll ein Mann am Freitagabend seine Frau getötet haben. Der Ehemann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Im sächsischen Aue ist eine Frau offenbar bei einem Familienstreit getötet worden. Wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte, fanden Beamte die 34-Jährige am Freitagabend tot in der Wohnung einer syrischen Familie.

Ein Zeuge habe zuvor von einem Familiendrama berichtet. Der in der Wohnung anwesende 48-jährige Ehemann ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei habe „aufgrund der Gesamtumstände und vor allem des Verdachts auf ein innerfamiliäres Gewaltverbrechen“ die Ermittlungen übernommen, hieß es.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei davon auszugehen, dass das Ehepaar am frühen Freitagabend in Streit geraten sei und der Mann der 34-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt habe. Anschließend soll der 48-Jährige eine Vertrauensperson verständigt haben, welche die Polizei informiert habe. (afp)