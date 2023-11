Gleich mehrere Schüsse mussten Einsatzkräfte der Polizei in Gummersbach im Kampf gegen einen aggressiven Messermann abgeben. Der Mann wurde schwer verletzt, sein Zustand ist nach Angaben der Behörden kritisch. Ein Video in den sozialen Medien zeigt den dramatischen Moment der Polizeischüsse, die den Mann letztlich stoppten. Zuvor hatte der Mann einen Polizisten mit seinem Messer verletzt.

„Situation ist stabil“

Der Vorfall ereignete sich am hellen Mittag, am Dienstag, 14. November, in der Innenstadt von Gummersbach, im Süden von Nordrhein-Westfalen. In einer ersten Meldung der Polizei, bereits eine Stunde nach den Schüssen, gab die zuständige Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis erste Details der Sachlage bekannt. Es wurde über einen „polizeilichen Schusswaffengebrauch“ im Stadtzentrum berichtet und von der Sperrung der Hindenburgstraße. Man gab Entwarnung an die Bevölkerung: „Die Situation ist stabil; eine weitere Gefährdung für Unbeteiligte besteht nicht.“

Polizeischüsse im Video

Wenig später, gegen 16.13 Uhr, veröffentlichte das Polizeipräsidium Köln ein gemeinsames Statement von Staatsanwaltschaft und Polizei der Domstadt mit weiteren Details. Nach aktuellem Ermittlungsstand trug sich die Vorgeschichte der Schüsse wie folgt zu: Alles fing mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt an. Ein 30-jähriger Mann sollte diesbezüglich von der Polizei überprüft werden. Im weiteren Verlauf verletzte der Mann einen Polizisten mit einem Messer im Gesicht.

„Der Tatverdächtige wurde mehrfach getroffen. Sein Zustand ist kritisch“, bestätigen die Behörden den Ausgang des Einsatzgeschehens. Wie das Polizeipräsidium Köln bestätigte, wurde durch die Polizeischüsse zudem ein unbeteiligter Passant verletzt. Der 43-jährige Mann erlitt eine Schussverletzung im Oberschenkel. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.

Weiter hieß es, dass, aus Neutralitätsgründen, das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen habe. Weitere Auskünfte kündigten Staatsanwaltschaft und Polizei erst für Mittwoch, 15. November, an. Bis dahin wollte man die „Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen des Tatgeschehens sowie noch ausstehender Vernehmungen“ vornehmen.

Möglicherweise könnte besonders ein Video die Polizei Köln stark interessieren.

In dem um 14.57 Uhr auf X, ehemals Twitter, veröffentlichten Video ist folgende Situation in der Gummersbacher Innenstadt zu sehen: Zunächst schien alles nach einer Rangelei zwischen einem Mann und mehreren Polizeibeamten auszusehen. Ein Kommentar im Video: „Willkommen in Gummersbach“. Wenige Sekunden später eskalierte die Lage völlig. Der Mann geriet hinter einen der Polizeibeamten und schnitt ihm mit dem Messer ins Gesicht. Unklar bleibt, ob der Mann womöglich sogar eine tödliche Verletzung des Polizeibeamten im Schilde führte.

Dann fielen die ersten beiden Schüsse. Der Mann rannte davon, die Polizisten hinterher. Nach etwa 20 Metern entschied sich der Mann, zum Ort des Geschehens zurückzukehren. Er rannte auf die Polizisten zu, bis auf wenige Meter. Schüsse um Schüsse fielen. Insgesamt mindestens weitere acht Schüsse waren zu hören. Dann brach der Mann zusammen.

In Gummersbach wurde wohl ein Messermann erschossen. Weiß man mehr? pic.twitter.com/sizToFHp1C — Ali Utlu (@AliCologne) November 14, 2023

In den Kommentaren unter dem Video ist unter anderem zu lesen: „Bei dem Mann handelt es sich um einen ortsbekannten mit psychischer Störung. Er hatte wohl eines Messer und einen Polizisten verletzt. Das hat nichts, wie manche Freunde der AFD behaupten, mit einem kulturellen Hintergrund zu tun“, schreibt eine Userin und ein anderer User: „Leider ‚gut so‘: wenn ich mir nur diese Szene ansehe, ist das richtig gewesen von der Polizei“, kommentiert der X-Nutzer. Jemand fragt: „Was ist mit diesem Land passiert? Wo sind wir angekommen?“