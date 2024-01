Mann bei Polizeieinsatz in Frankfurt am Main erschossen

In Frankfurt am Main ist am Dienstag ein Mann bei einem Polizeieinsatz durch Schüsse ums Leben gekommen.

Die Polizei sei wegen eines mutmaßlichen Angreifers in den Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gerufen worden, erklärte das hessische Landeskriminalamt am späten Dienstag. Infolge des Schusswaffengebrauchs starb der mutmaßliche Angreifer.

Das hessische Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen. Ob der Mann bewaffnet war, werde zurzeit noch ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwoch. Weitere Angaben zu dem Toten machte sie zunächst nicht. (afp)