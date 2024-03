Nach schwerem Verkehrsunfall in Berlin: Vierjähriges Kind stirbt in Krankenhaus

Nach dem schweren Unfall in Berlin, bei dem am Samstag ein 83-jähriger Autofahrer in der Nähe des Potsdamer Platzes Menschen mit seinem Wagen erfasste, ist auch ein vierjähriges Kind gestorben.

Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Bereits am Samstag war die 41-jährige Mutter des Kindes in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in einem Baustellenbereich in der Nähe des Potsdamer Platzes in Berlin-Mitte. Mutter und Kind gehörten demnach zu einer Touristenfamilie, beide mussten am Unfallort reanimiert werden und kamen danach zur Behandlung in Kliniken. Der Lebensgefährte der verstorbenen 41-Jährigen wurde Zeuge des Geschehens und erlitt einen Schock.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden zudem weitere Menschen teils schwer verletzt.

Ebenfalls in Krankenhäuser gebracht wurden demnach der 83-jährige Unfallfahrer und der Fahrer eines weiteren ebenfalls in den Unfall verwickelten Autos. Zum Unfallhergang äußerte sich die Polizei zunächst nicht und verwies zur Begründung auf die laufenden Ermittlungen.

Medienberichten zufolge soll der 83-Jährige mit seinem Fahrzeug zunächst Fußgänger erfasst haben. Danach sei es zu Folgeunfällen gekommen. (afp)