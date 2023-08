in einer Spielhalle. (Symbolbild) Foto: PAUL J.RICHARDS/AFP/Getty Images

Drei Männer, mit Messern und Machete bewaffnete, stürmen eine Spielhalle in Waltrop. Die Polizei bittet um Hinweise.

Donnerstag, 17. August, in Waltrop, rund 15 Kilometer nördlich von Dortmund. Drei maskierte Männer stürmen kurz nach Mitternacht in eine Spielhalle an der Dortmunder Straße 119. Dort befinden sich zu der Zeit mehrere Gäste und eine Mitarbeiterin. Die Männer sind auf das Geld aus der Kasse aus. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, kamen sie nicht mit leeren Händen.

Bewaffnete in der Spielhalle

„Die Männer waren mit Macheten und Messern bewaffnet und forderten die 52-jährige Angestellte und mehrere männliche Gäste auf, in eine Ecke zu gehen und sich umzudrehen“, erklärte Polizeisprecher Ralf Slottke vom zuständigen Polizeipräsidium Recklinghausen in einem Statement nur wenige Stunden nach dem Überfall.

Die Täter öffneten gewaltsam die Kasse, packten sich ihre Taschen voll und verschwanden zu Fuß in unbekannter Richtung. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes war zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht bekannt. Allerdings dürfte dieses Detail als sogenanntes Täterwissen eingestuft und daher nicht veröffentlicht werden. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein, konnte die Räuber aber nicht mehr ermitteln.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die zur Fahndung ausgesetzten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 wird als 25 Jahre alt beschrieben, männlich, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit eine „dunkle Bekleidung / schwarze Jacke o.ä.“, eine Kapuze und hatte sein Gesicht mit einer Mund-Nasen-Bedeckung maskiert. Bewaffnet war der Mann mit einer Machete.

Der 2. Täter soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt und männlich gewesen sein. Eine Maskierung wurde bei ihm nicht angegeben. Dafür aber, dass er von „afrikanischer Nationalität“ gewesen sei. Der Mann wird mit 1,70 Meter Körpergröße angegeben. Auch seine Kleidung soll dunkel gewesen sein – ohne nähere Einzelheiten in der Beschreibung.

Täter Nummer 3 soll ebenso um die 25 Jahre alt und männlich gewesen sein. Seine Körpergröße und -statur wird, wie bei Täter Nummer 1, mit 1,80 bis 1,90 Metern und schlank angegeben. Er soll einen dunklen Sportanzug getragen haben und war mit einem „Messer mit längerer Klinge“ bewaffnet. Eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine Kapuze oder ein Cappy sollten seine Identität verbergen.

Der Fall wurde von der Kriminalpolizei Recklinghausen übernommen, die einen Zeugenaufruf startete. Wie Polizeisprecher Slottke mitteilte, bitte die Polizei um Hinweise unter Telefonnummer 0800 – 2361-111.