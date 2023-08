Im siegerländischen Müsen kam es zu einem Verbrechen. Das Opfer: ein 71-jähriger alter Mann. Die Polizei meldete eine Festnahme.

Viele Fragen sind noch offen, bei dem, was am 7. August 2023 in Müsen im nördlichen Siegerland geschah. Ein Verbrechen erschüttert den 2.300-Einwohner-Teilort der Kleinstadt Hilchenbach im Süden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.

Der Notruf ging am frühen Montagabend gegen 17.35 Uhr ein. Polizei und Rettungsdienst eilten zum angegebenen Einsatzort, einem Einfamilienhaus an der Jakobstraße. In einem gemeinsamen Statement der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizeistationen in Siegen und Hagen gibt man erste Details bekannt. „Nach ersten Erkenntnissen ist ein 71-jähriger Mann mit mehreren Messerstichen getötet worden.“

Überraschende Festnahme

Die Polizei sperrte umgehend den Tatortbereich weiträumig ab und machte sich an die Sicherung der Spuren. Zahlreiche Einsatzbeamte waren vor Ort, der Notarzt und auch Notfallseelsorger, die sich um die geschockten Menschen kümmerten.

Wie die zuständige Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in einer Mitteilung erklärte, konnte im Zuge der Ermittlungen im Nahbereich des Tatortes einen Tatverdächtigen festgenommen werden. Die Epoch Times fragte bei Polizeisprecher Niklas Zankowski von der Polizei Siegen nach, um Näheres zu dem noch unklaren Fall zu erfahren. Dem Sprecher nach erfolgte die Festnahme erst mehrere Stunden nach der Tat, gegen 21.45 Uhr. Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt aus einem Nachbarhaus des zum Tatort gehörenden Einfamilienhauses herausgekommen. Dies hatte den Verdacht der Ermittler vor Ort auf sich gezogen und zur Festnahme des Verdächtigen geführt.

Verdächtiger in Polizeigewahrsam

Weitere Informationen zu dem Tatverdächtigen machte die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Derzeit befindet sich die Person unter sicherer Verwahrung in einer Zelle der Polizeiwache in Siegen.

Das Polizeipräsidium Hagen hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission gegründet. Diese soll nun den gewaltsamen Tod des Rentners untersuchen. Die weiteren Hintergründe des Verbrechens sind nach Polizeiangaben bisher unklar. Polizeisprecher Zankowski kündigte jedoch an, dass nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Ermittlungsteam in Kürze weitere Details bekannt gegeben werden sollen.